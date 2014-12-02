Кабмін 20 грудня подасть до ВР проект держбюджету на 2015 рік - глава Мінфіну

Уряд 20 грудня подасть до парламенту проект держбюджету на 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу новопризначений міністр фінансів України Наталія Яресько.

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На запитання журналістів щодо того, коли буде підготовлений і поданий проект бюджету на наступний рік, вона відповіла: “Прем'єр-міністр сьогодні сказав, що ми маємо намір подати 20 грудня”.

Довідка УНІАН. Яресько - американка українського походження- є одним із співзасновників компанії Horizon Capital і працює її головним виконавчим директором. Водночас Яресько є президентом і головним виконавчим директором Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), обіймаючи цю посаду з лютого 2001 року. До приходу у WNISEF Яресько працювала у Державному департаменті США. У 1992-1995 рр. вона очолювала економічний відділ Посольства США в Україні. До роботи в Посольстві США в Україні Яресько обіймала ряд посад в економічному підрозділі Державного департаменту США у Вашингтоні.

За даними прес-служби президента України, Яресько понад 20 років працює в Україні над залученням та управлінням іноземними інвестиціями. Користується довірою як в українському бізнес-середовищі, так і міжнародних інвесторів.

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Яресько отримала ступінь магістра у сфері державної політики в Harvard University Kennedy School of Government.

Президент сьогодні підписав указ про прийняття Яресько до громадянства України.