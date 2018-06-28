Walmart, Chanel і BMW: Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших сімей світу

Walmart, Samsung, Koch Industries, Hermes та інші створили одні з найбільших статків, які коли-небудь передавалися між поколіннями.

Інформаційне агентство Bloomberg опублікувало рейтинг 25 найбагатших сімей світу.

Перше місце посіла сім'я Уолтон, яка володіє мережею супермаркетів Walmart. Їх статок оцінюється в 151,5 млрд. доларів. Walmart має по всьому світу більш ніж 12 тис. магазинів.

На другому місці родина Кохов (94,8 млрд.). Їх фірма займається видобутком нафти. Третє місце посіла сім'я Марс, яка володіє 89,7 мільярда. Вони відомі батончиками Milky Way, Mars і M & Ms.

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Серед відомих представників рейтингу також французький будинок моди Hermes (5 місце), Chanel (6), автовиробник BMW (8), Samsung (16) і Ferrero (25).

Рейтинг не враховував тих, хто став мільярдером в першому поколінні, і тих, хто контролює всі фінанси одноосібно. Не враховувалися також сім'ї, статок яких пов'язаний з державою. В цілому всі сім'ї рейтингу контролюють 1,1 трильйона доларів.

Раніше повідомлялося, що американська телеведуча Опра Уїнфрі увійшла в список 500 найбагатших людей у світі.