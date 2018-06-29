Криптовалюта біткойн знову торгується нижче $6 тисяч

Сьогодні вранці біткойн дешевшав на 4,28%, до 5,853 тисячі доларів.

Ціна біткойна у п'ятницю знижується, знову опинившись нижче позначки в шість тисяч доларів, досягнутої тижнем раніше, свідчать дані торгів.

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За даними порталу CoinMarketCap, який вираховує середню ціну за більш ніж 20 біржами, сьогодні вранці біткойн дешевшав на 4,28%, до 5,853 тисячі доларів. На найбільшій за обсягом торгів криптовалютами біржі Binance біткойн знижувався у вартості на 4,59%, до 5,82 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

Інші криптовалюти також дешевшають: Ethereum — на 4,53%, до 414,73 долара, Ripple — на 4,7%, до 0,44 долара, Bitcoin Cash — на 7,5%, до 655,24 долара. За даними CoinMarketCap, капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент 233,7 мільярда доларів. На частку біткойна припадає приблизно 42,8% всього ринку криптовалют.

У п'ятницю біткойн знову опинився нижче позначки 6 тисяч доларів. Рівно тижнем раніше криптовалюта опустилася нижче цього рівня вперше з листопада 2017 року, а протягом усього поточного тижня стабільно становила 6,1-6,2 тисячі доларів.

У четвер стало відомо, що одна з найбільших криптовалютних бірж Південної Кореї Bithumb переглянула збиток від злому хакерами, що стався раніше в червні, з 35 мільярдів південнокорейських вон (близько 30 мільйонів доларів) до 19 мільярдів південнокорейських вон (близько 17 мільйонів доларів). За оцінкою порталу CoinMarketCap, на момент злому криптобіржа Bithumb знаходиться на шостому місці серед світових криптобірж з добового обсягу торгів, однак тепер вона знаходиться на 13-му місці.