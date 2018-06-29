НБУ вводить плату за видачу банкам монет

З 1 серпня тисяча 10-копійчаних монет коштуватиме банкам 20 гривень.

Національний банк України з 1 серпня 2018 року введе плату за підкріплення кас банків монетами номіналів 10 і 50 коп.

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Відповідну постанову від 25 червня оприлюднено на сайті НБУ.

Тариф на підкріплення кас банків розмінними монетами номіналом 10 коп. - 20 гривень за 1 тис. штук, номіналом 50 коп. - 35 гривень на 1 тис. штук; для номіналів 1, 2, 5 і 25 коп. – безкоштовно.

Станом на даний момент підкріплення кас банків монетами є безкоштовним.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 27 квітня ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 грн, які поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.

Згідно з планами регулятора, озвученими в середині березня, спеціально паперові банкноти вилучатися з обігу не будуть, але їх випуск припиняється.

З 2019-2020 роки регулятор анонсував випуск в обіг монет номіналами 5 та 10 гривень, які згодом замінять банкноти відповідних номіналів.

Національний банк з 1 липня припиняє випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.