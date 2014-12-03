Міністра економрозвитку Росії відчитали через "занадто песимістичні" прогнози

Міністру РФ Олексію Улюкаєву зробили попередження за несвоєчасність публікації чорнового варіанту макропрогнозу, який виявився надто песимістичним, пише в середу газета "Известия" з посиланням на джерела в адміністрації президента та уряді.

За даними видання, після публікації прогнозу Мінекономрозвитку, не погодженого з Мінфіном і ЦБ щодо керівництва міністерства можуть бути оргвисновки. Поки глава Мінекономрозвитку отримав негласне попередження за нагнітання ситуації від начальства.

Нагадаємо, у вівторок Мінекономрозвитку представило нові макроекономічні прогнози. У новому сценарії МЕР погіршило прогноз соціально-економічного розвитку Росії на 2014-2015 роки. Тепер відомство чекає, що російська економіка увійде в рецесію вже в I кварталі 2015 року.

У новому макропрогнозі очікується зниження ВВП на 0,8% в 2015 році, у вересневому прогнозі йшлося про зростання на 1,2%. Однією з основних причин перегляду макропрогнозу стало зниження прогнозу середньорічної ціни на нафту марки Urals наступного року зі 100 доларів до 80 доларів за барель.

Також у попередній версії прогнозу міністерство очікувало скасування санкцій до середини 2015 року, а тепер виходить з того, що санкції будуть діяти до кінця 2015-го.

Прогноз інвестицій в основний капітал в результаті збереження високої невизначеності через політичну напруженість також був суттєво знижений. Тепер Мінекономрозвитку очікує падіння інвестицій в 2015 році на 3,5% замість зростання на 2% за вересневим прогнозом.

У вересневій редакції макропрогнозу міністерство передбачало середньорічний курс рубля на 2015 рік на рівні 37,7 рубля за долар. Тепер оцінка середньорічного курсу на 2015 рік - 49 рублів за долар. Оцінку середньорічного курсу долара на 2014 рік Мінекономрозвитку переглянуло з 35,7 рубля до 37,4 рубля.

Читайте такожДолар у Росії піднявся вище 54 рублів, євро - вище 67 Реальний ефективний курс рубля в 2014 році, за прогнозом Мінекономрозвитку, знизиться на 6,8% (попередня оцінка - на 3,5%), у 2015 році - на 13,5% (раніше очікувалося зміцнення на 0,4%).

Значно переглянутий і прогноз по інфляції в бік її підвищення як на поточний, так і на наступний рік.

У 2014 рік міністерство очікує зростання цін у Росії на рівні 9% замість попереднього прогнозу в 7,5%. При цьому в грудні він очікує, що інфляціябуде нижче 1%. Прогноз на 2015 рік підвищений до 7,5% з 5,5%.

У результаті високої інфляції Мінекономрозвитку переглянуло прогнози щодо реальних зарплат і доходів населення. Тепер міністерство очікує зниження реальної заробітної плати в 2015 році на 3,9% замість зростання на 0,5% і зниження реальних доходів населення на 2,8% замість зростання на 0,4%. Переглянуті також оцінки безробіття. У вересневому прогнозі середньорічний показник у 2014 році очікувався на рівні 5,8%, в 2015-му - 6,1%. В новому варіанті прогноз знижений на цей рік до 5,5% і одночасно підвищено на 2015-й - до 6,4%.

За інформацією "Известий", заява Мінекономрозвитку викликала нарікання в уряді і адміністрації президента. А міністру економічного розвитку вже зробили негласну догану за несвоєчасність оприлюднення макропрогнозу, який до того ж недопрацьований.

"Глава уряду Дмитро Медведєв вже особисто попередив Улюкаєва про те, що подібні кроки мають негативний характер", - повідомив співрозмовник видання в уряді, додавши, що найближчим часом по керівництву відомства можуть бути зроблені оргвисновки.