Американська «дочка» Deutsche Bank єдина в країні провалила стрес-тест

Стрес-тест, який проводить ФРС, покликаний визначити, чи здатний банк продовжити кредитування в умовах фінансової кризи.

Американська «дочка» Deutsche Bank провалила другий раунд щорічного тестування Федеральної резервної системи (ФРС) США.

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Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на The Wall Street Journal.

Стрес-тест, який проводить ФРС, покликаний визначити, чи здатний банк продовжити кредитування в умовах фінансової кризи. В поточному році в тестуванні брали участь 35 банків, і «дочка» Deutsche Bank єдина провалила його.

ФРС відзначає, що в банку виявлено «критичні недоліки у практиці управління капіталом», проблеми з прогнозуванням доходів і управлінням ризиками, втрати в ключових сферах бізнесу.

У Deutsche Bank вважають, що невдале проходження тесту не вплине на дії з капіталом і виплату дивідендів.

Німецький банк три останніх роки завершував зі збитками. За підсумками 2017 року чистий збиток Deutsche Bank становив €512 млн. У даний час організація почала вихід з американського ринку акцій і скорочує присутність на Близькому Сході, в Африці та Центральній Європі.