У Росії долар і євро продовжили зростання

На відкритті торгів на Московській біржі в середу курси долара і євро змінювалися стрибкоподібно. Спочатку вартість долара США знизилася до 53,50 руб., що на 35 коп. нижче за рівень закриття попередніх торгів - тоді американська валюта коштувала 53,85 руб.

Євро також подешевшав до рівня 66,29 руб. на відкритті торгів у середу, що на 36 коп. нижче за рівень попереднього дня. На момент закриття вчорашніх торгів євро коштував 66,65 руб.

Однак незабаром рубль почав втрачати в ціні: о 10:10 мск долар коштував 54,26 руб., євро - 67,00 руб.

Станом на 10:30 максимальне значення долара сягало 54,33 руб., максимальна вартість євро - 67,12 руб., повідомляє РБК.

Читайте такожМіністра економрозвитку Росії відчитали через "занадто песимістичні" прогнозиВартість нафти марки Brent, актуальної для російського бюджету, протягом останніх двох днів значно не змінювалася. На біржі ICE Futures вартість ф'ючерсів Brent з постачанням в січні 2015 року станом на 09:55 мск становила $70,81 за барель. На закритті торгів у вівторок Brent коштувала 70,54 руб. за барель.

Офіційний курс євро, оголошений Банком Росії з 3 грудня, становить 63,24 руб. за 1 євро, повідомляє прес-служба Центробанку. Це на 1 руб. 20 коп. нижче попереднього показника, встановленого регулятором. Офіційний курс долара США з 3 грудня - 50,76 руб. за 1 долар, що на 1,04 руб. нижче попереднього показника.

Рекордну позначку в 54 руб. американська валюта вперше пробила напередодні о 18:20 мск. Позначку 67 руб. єдина європейська валюта подолала у вівторок о 19:41 мск.