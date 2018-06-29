Міністр соцполітики про підвищення «мінімалки»: у бюджеті поки що немає грошей

За словами Реви, чи зможе уряд знайти необхідні кошти, стане зрозуміло на початку липня цього року.

У держбюджеті поки що немає коштів для підвищення мінімальної зарплати, а чи зможе уряд знайти необхідні кошти, стане зрозуміло на початку липня цього року.

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Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, підвищення можливе за умови перевиконання доходів бюджету.

«У першому кварталі було недовиконання бюджету майже на 6 мільярдів. У травні практично вийшли «в нуль». За підсумками червня – ми зараз дивимося. Можна буде сказати тільки на початку липня», – заявив Рева.

Він пояснив, що підвищення «мінімалки» потребуватиме додаткових перерахувань коштів із державного бюджету в місцеві. На думку міністра, є кілька варіантів, де віднайти необхідні гроші, – митниця та тіньова зайнятість.

«Треба збільшувати дохідну частину бюджету. Зараз ви бачите, які заходи вживаються щодо контрабанди на митниці. Впродовж літа ми вживатимемо серйозних заходів щодо «тіньової» зайнятості, відносно тих «рабовласників», які не хочуть реєструвати людей», – зазначив Рева.

Він додав, що також треба буде попрацювати з місцевими органами влади щодо «справедливого перерозподілу доходів від податку на доходи фізичних осіб», щоб при підвищенні мінімальної зарплати уряду не довелося збільшувати фінансування місцевих бюджетів.

З 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні становить 3723 гривні.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко вважає, що цього року її можливо підвищити до 4200 гривень.

Президент України Петро Порошенко вважає, що зростання мінімальної зарплати до 4200 гривень у другому кварталі цього року не є межею.