S&P знизило прогноз зростання ВВП Франції

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Рoor's знизило прогноз зростання економіки Франції в 2014 році, а також на два наступних роки. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Прайм.

На думку експертів агентства, в поточному році ВВП Франції зросте на 0,4%. У 2015 році зростання становитиме 0,7%, а в 2016 - 1,2%.

Попередній прогноз, поширений у вересні, передбачав відповідно показники у 0,5%, 1,1% і 1,5%.

Агентство особливо відмітило, що значний тиск на підприємства і приватних осіб "надає та невизначеність, яка зберігається щодо рівнів податків в країні".

Читайте такожУ Франції б'є рекорди кількість безробітних"Уповільнення зростання економічних показників Франції зумовлено слабкою конкурентоспроможністю її продукції, а також низькою рентабельністю підприємств", - йдеться в коментарі агенції. У той же час експерти відзначають, що в два найближчих роки "зростання ВВП буде залежати від споживання громадян, яке, однак, знаходиться в стані стагнації з 2011 року".

У зв'язку з цим агентство вказує і на такі чинники особливого занепокоєння, як відсутність ознак можливого підвищення попиту на автомобілі і застій у будівельній сфері. "Обидві ці галузі історично були двигуном зростання ВВП країни", - нагадують в агентстві.

На думку його експертів, такі прийняті французьким урядом заходи як реформа ринку праці та оподаткування підприємств "потребуватимуть значного періоду часу, перш ніж надати відчутний вплив на економічне зростання".