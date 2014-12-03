S&P знизило прогноз зростання ВВП Франції

10:13, 03 грудня 2014
Фінанси
0

Значний тиск на підприємства і приватних осіб "надає та невизначеність, яка зберігається щодо рівнів податків у країні"

REUTERS

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Рoor's знизило прогноз зростання економіки Франції в 2014 році, а також на два наступних роки. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає Прайм.

На думку експертів агентства, в поточному році ВВП Франції зросте на 0,4%. У 2015 році зростання становитиме 0,7%, а в 2016 - 1,2%.

Попередній прогноз, поширений у вересні, передбачав відповідно показники у 0,5%, 1,1% і 1,5%.

Агентство особливо відмітило, що значний тиск на підприємства і приватних осіб "надає та невизначеність, яка зберігається щодо рівнів податків в країні".

Читайте такожУ Франції б'є рекорди кількість безробітних"Уповільнення зростання економічних показників Франції зумовлено слабкою конкурентоспроможністю її продукції, а також низькою рентабельністю підприємств", - йдеться в коментарі агенції. У той же час експерти відзначають, що в два найближчих роки "зростання ВВП буде залежати від споживання громадян, яке, однак, знаходиться в стані стагнації з 2011 року".

У зв'язку з цим агентство вказує і на такі чинники особливого занепокоєння, як відсутність ознак можливого підвищення попиту на автомобілі і застій у будівельній сфері. "Обидві ці галузі історично були двигуном зростання ВВП країни", - нагадують в агентстві.

На думку його експертів, такі прийняті французьким урядом заходи як реформа ринку праці та оподаткування підприємств "потребуватимуть значного періоду часу, перш ніж надати відчутний вплив на економічне зростання".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter