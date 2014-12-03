Найбільший в Росії банк ВТБ заявляє про паніку в банківській системі країни

Російська банківська система відчуває «деяку паніку» після падіння цін на нафту, заявив голова наглядової ради ВТБ Сергій Дубінін на форумі Адама Сміта в Лондоні. За його словами, вільне плавання рубля і високі процентні ставки - це «погана комбінація» для російської економіки, пишуть "Ведомости".

Читайте такожПриватні банки Росії попросили дати їм гроші з Фонду національного добробуту«Економісти протягом довгого часу переконували всіх, що з падінням цін на нафту ми вступимо в складну соціальну і економічну кризу. Тому, коли вона почалася, деяка паніка, в тому числі в банківському секторі, стала очевидною», - сказав він. На його думку, російські банки впораються з цією ситуацією. «Стабілізація відбудеться, але, до нещастя для російської банківської системи, швидше за все, на несприятливому для неї рівні», - додав він.

Прибуток російських держбанків знижується через західні санкції і ослаблення рубля. Найбільший російський банк Сбербанк наприкінці листопада погіршив прогнози на майбутнє, а ВТБ повідомив про невеликий прибуток за третій квартал цього року і збільшення витрат на резерви.

Читайте такожПрибуток найбільшого російського банку ВТБ через санкції впав на 88% ВТБ також веде переговори з урядом про надання субординованих кредитів з коштів ФНБ у розмірі 250 млрд руб. Дубінін сказав журналістам в Лондоні, що сподівається отримати їх до кінця року.