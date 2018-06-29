Італія хоче відновити кредитування ЄБРР в Росії, попри війну проти України
Італія запропонувала скасувати заборону, яка не дозволяє Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) видавати кредити Росії. Заборона з'явилася після того, як російські війська анексували Крим і вторглися на Схід України, пише Financial Times.
В 2014 році акціонери ЄБРР, більшість яких європейці, розпорядилися зупинити нові інвестиції в РФ через її агресивну поведінку. Хоча російський ринок був одним з найбільших отримувачів кредитів від банка.
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"Італія завжди вагалася щодо санкцій Європи проти Росії, але до цього часу вона не пропонувала жодних конкретних заходів щодо ослаблення тиску", - пише Financial Times.