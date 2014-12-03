Російська валюта ставить нові антирекорди - євро вже майже 68 рублів

Російська валюта на торгах Московської біржі продовжує ставити нові антирекорди до долара і євро.

Станом на 10.45 мск середи курс долара зріс на 91 копійку в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і склав 54,76 рубля, курс євро додав 1,15 рубля і досяг позначки 67,8 рубля, повідомляє Прайм.

Рубль дешевшає на тлі відновлення слабкого зниження нафтових котирувань. За даними на 10.45 мск барель Brent на торгах інтерконтинентальною біржі в Лондоні (ICE) подешевшав до 70,5 долара.

"На валютному ринку ситуація близька до паніки, коли будь-які рівні курсів не відлякують потенційних покупців валюти", - говорить аналітик банку "Зеніт" Володимир Євстіфєєв. У цих умовах розраховувати на якусь обґрунтованість рухів не доводиться, тому єдиним орієнтиром для учасників ринку, ймовірно, залишиться динаміка котирувань нафти, додає він.

Читайте такожМіністра економрозвитку Росії відчитали через "занадто песимістичні" прогнозиПри цьому аналітик компанії "КИТ Фінанс Брокер" Олександр Ялигін вважає, що основна подія, яка може мати значущий вплив на динаміку російської валюти - це виступ президента РФ Володимира Путіна перед Радою Федерації. "У своїй промові російський лідер неминуче зачепить економічну тематику в умовах санкцій. Ми не виключаємо, що з його вуст прозвучали слова, які нададуть підтримку російській валюті", - говорить експерт.