У Південній Кореї продовжують скорочуватися золотовалютні резерви

Це на 630 млн доларів менше, ніж минулого місяця, повідомили сьогодні у Корейському банку, передає Прайм.

Це найнижчий рівень валютних запасів від травня цього року, коли їх обсяг становив 360,9 млрд доларів.

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Серед основних факторів, що призвели до скорочення запасів, експерти південнокорейського центробанку назвали падіння обмінного курсу євро і британського фунта стерлінгів щодо долара відповідно на 1,2 та 1,7 відс. Усе це у свою чергу негативно позначається на вартості цінних паперів РК, деномінованих у цих валютах.

Запаси іноземної валюти і золота Південної Кореї зберігаються в цінних паперах і депозитах, резервних позиціях Міжнародного валютного фонду, спеціальних правах запозичення і в золотих злитках.

За обсягом валютних резервів Південна Корея продовжує залишатися на сьомому місці у світі після Китаю, Японії, Швейцарії, Росії, Тайваню та Бразилії.

Нагадаємо, у травні цього року УНІАН повідомляв, що зростання золотовалютних резервів Південної Кореї досяг рекорду.