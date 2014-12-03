ЄС наступного тижня може схвалити додаткову фінансову допомогу Україні

Міністри фінансів держав Європейського Союзу мають намір наступного вівторка, 9 грудня, провести спеціальну зустріч із питань надання фінансової допомоги Україні – на додаток до вже затвердженого пакета допомоги в 1,6 млрд євро, повідомляє The Wall Street Journal.

«Зустріч ініційовано Німеччиною, яка в 2015 році головуватиме у Великій Сімці. Міністри оцінять фінансовий стан України і ухвалять рішення про те, які кошти і на яких умовах можуть бути надані», - повідомляє видання з посиланням на європейських дипломатів.

При цьому The Wall Street Journal нагадав, що вже найближчими днями Україна очікує транш від ЄС обсягом близько 500 млн євро в рамках виконання діючого пакета фінансової допомоги.

«Для розрахунку за своїми зобов'язаннями в 2015 році Україна вже запитала близько 2 млрд євро допомоги, проте європейські офіційні особи назвали цю суму «дуже великою». В свою чергу, низка представників ЄС і МВФ порахували, що Україні для покриття всіх зобов'язань буде потрібно за найгрубішими оцінками щонайменше 15 млрд дол. на період до кінця першого кварталу 2016 року», - підкреслили в The Wall Street Journal.

Водночас, за даними видання, оцінка в 15 млрд дол. не є остаточною й може змінитися за підсумками переговорів місії ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду з новим урядом, призначеним 2 грудня, і у зв'язку з оцінкою економічної ситуації. «Україні потрібно здійснити низку термінових заходів зі стабілізації фінансової ситуації в умовах, коли гривня втратила понад 40% своєї вартості, резерви впали до мінімального значення в 12,6 млрд дол. і загальне падіння економіки становить щонайменше 7%, - підкреслює видання. – Крім того, стурбованості додає і той факт, що вже надана допомога не дала будь-яких суттєвих результатів. І тому європейські фінансисти, які все ще зберігають віру в Україну, обумовлюватимуть певні умови, на яких країна зможе отримати нові позики і гранти».

Читайте такожКабмін пропонує депутатам збільшити обсяг держзапозиченьЯк повідомляв УНІАН, у квітні цього року Україна затвердила й підписала програми співробітництва з ключовими кредиторами країни – Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., з яких 4,5 млрд дол. Україна вже отримала. По лінії Світового банку Україна отримала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 обсягом 3,5 млрд дол.

Крім того, в квітні цього року Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро – до 1,6 млрд євро. Всього пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро - від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро - від Європейського інвестиційного банку.

Загалом Україна в 2014 році отримала 9 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги в рамках відновлення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, при цьому виплатила боргових платежів на суму 14 млрд дол.