Прострочена заборгованість росіян за кредитами оновила трирічний максимум

За останніми даними Центробанку РФ - на 1 листопада 2014 року - частка наданих громадянам та нерезидентам-фізичним особам кредитів з простроченням понад 90 днів досягла 7,9% (869,9 млрд рублів від загальної заборгованості в 10,8 трлн рублів), пишуть "Известия".

Читайте такожНайбільший в Росії банк ВТБ заявляє про паніку в банківській системі країниТаким чином, показник повернувся на рівень кризи, аналогічного значення він досягав 1 лютого 2011 року (влада раніше заявляла, що російська економіка вийшла з попередньої кризи тільки протягом 2011 року). Після цього показник поступово знижувався, і ще на 1 січня 2014 року він становив 5,8%.

Але до 1 лютого цього року частка кредитів фізособам з простроченням від 90 днів почала зростати і піднялася до 6,1%, на 1 березня - 6,4% і далі, додаючи 0,1-0,3 процентних пункта, збільшилася до 7,8% на 1 жовтня 2014 року. У 2008 році максимальний показник прострочення дорівнював 4,2%, в гострі моменти кризи - 2009 році і 2010 році - 9,3% та 9,4% відповідно.

Банки, відповідно до вимог ЦБ, повинні формувати під кредити з простроченням від 91 до 180 днів резерви в розмірі 50% від суми боргу, за позиками з простроченням від 181 до 360 днів - 75%, понад 360 днів - 100%. За кредитами з простроченням до 30 днів - 2%, від 30 до 90 днів - 20%. Банк не має права пускати в обіг резерви. З 1 січня по 1 жовтня 2014 року резерви за позиками з простроченням від 90 днів зросли на 55% - з 450,1 млрд рублів до 696,3 млрд рублів.

Як зазначає начальник управління по роботі з проблемними активами Бінбанку Микола В'ялов, зростання простроченої заборгованості пов'язано з погіршенням фінансового стану населення при інфляції, яка наближається до 10%.

"При аналізі виникнення простроченої заборгованості найбільш частими причинами стали: затримка заробітної плати, зниження доходу і втрата місця роботи, - каже В'ялов. - У 2014 році кількість позичальників, які вийшли на прострочення з причини втрати місця роботи, збільшилася в кілька разів. У цілому по Росії темпи кредитування помітно знижуються (приріст обсягів роздрібного кредитування за 10 місяців 2014 року склав 12,6%, що майже в два рази менше в порівнянні з аналогічним показником минулого року - 24,3%), відповідно можна прогнозувати збільшення темпів зростання простроченої заборгованості в 2015 році".

Свій внесок у негативну динаміку зробила і девальвація рубля, рубль з початку року подешевшав по відношенню до євро і долара більш ніж у півтора рази.

Старший аналітик Національного рейтингового агентства Максим Васін вказує, що зараз прострочення по іпотеці не перевищує 2%. Якщо цей показник буде стрімко зростати, це буде вагомий сигнал для тривоги за банківськими портфелями.

Читайте такожОбвал цін на нафту б'є по Росії сильніше санкцій - Washington PostВ середньому банки скоротили прибуток порівняно з минулим роком у два і більше рази - через зростання прострочення і необхідність дорезервування за проблемними кредитами.

Експерти вважають, що важливим чинником збільшення частки кредитів з простроченням від 90 днів є закредитованість громадян. Кожен десятий клієнт російських банків, який звернувся за позиковими грошима, вже має не менше чотирьох діючих кредитів.