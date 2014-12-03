Нацбанк розпочав внутрішню реструктуризацію

Національний банк України з 1 грудня поточного року започаткував процес внутрішньої реорганізації та реструктуризації, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Ми довго готувалися до реструктуризації. З 1 грудня вона у нас стартувала», - сказала Гонтарева.

За її словами, в результаті цих процесів змінюється вертикаль управління в Нацбанку. «Ми зробили повну реструктуризацію наших процесів. Із 1 грудня у нас стартував новий штатний розклад – нова структура. У нас тепер є окремо монетарний блок і окремо ринковий блок», - пояснила вона.

Гонтарева також повідомила, що Нацбанк оголосив конкурс на посади двох заступників голови НБУ в рамках нової структури. Заповнити вакансії планують протягом місяця. «Це дві позиції заступників голови правління – на дві вакансії оголошено конкурс», - додала вона.

Нагадаємо, голова НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують вдосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат зіставного за розміром країни і виконуваними функціями центробанку.

Як повідомляв УНІАН, директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олену Щербакову з 2 грудня звільнено з посади за власним бажанням.

Щербакова пропрацювала в центральному банку близько 20 років, зокрема обіймала посаду директора генерального департаменту грошово-кредитної політики й входила до складу правління НБУ з січня 2011 року.

Департамент грошово-кредитної політики відповідає за регулювання операцій банків на грошовому кредитному ринку, включаючи регулювання ліквідності.