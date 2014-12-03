Гонтарева заявила, що не отримувала ніяких офіційних звинувачень у валютних махінаціях

Проведення валютних інтервенцій на валютному ринку з боку Національного банку України регламентовано службовими документами регулятора і Конституцією країни.

Про це повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева у відповідь на звинувачення в маніпуляції валютним курсом і говорячи про перспективу відкриття стосовно неї Генеральною прокуратурою справи про завдання державі збитків у результаті таких маніпуляцій.

Гонтарева повідомила, що жодних обвинувальних документів ані вона, ані Нацбанк не отримували. «Що ми прочитали в пресі у зв'язку з цим звинуваченням, то хочу сказати, що проведення Національним банком інтервенцій та аукціонів на валютному ринку - це наш службовий обов'язок. Це не тільки написано в Конституції, регламентується жорстко в законі про Нацбанк, а й наші службові обов'язки. Якщо мене викличуть до суду з приводу моїх службових обов'язків - я піду в суд і відповім на всі запитання», - сказала Гонтарева.

Вона зазначила, що населення країни за 23 роки звикло до фіксованого валютного курсу, але Україна в квітні цього року перейшла до гнучкого курсоутворення на валютному ринку. «Хочу ще раз всім повідомити - наша країна перейшла на гнучкий курс у квітні цього року. Фіксованого курсу в країні не буде, хоч би якими судами ви це хотіли зробити», - наголосила Гонтарева.

Також голова НБУ спростувала чергові повідомлення ЗМІ про свою відставку. «За останні п'ять місяців це вже не перша заява про мою відставку. На моїй пам'яті це п'ята. Чим більше ви як журналісти писатимете всілякі вигадки, це ваша професійна етика і ваш рівень професіоналізму. Думаю, потрібно перестати цим займатися», - сказала вона.

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Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, у низці ЗМІ з'явилася інформація про рішення Печерського суду, згідно з яким Генпрокуратура зобов'язана почати розслідування стосовно голови Національного банку України Валерії Гонтаревої за підозрою в перевищенні повноважень і маніпулюванні валютним курсом, що завдало збитків країні.

У прокуратурі Києва повідомили, що поки не відкривали проваджень щодо голови Нацбанку, оскільки рішення Печерського суду, про яке повідомляється в ЗМІ, не отримано. Водночас, за інформацією прокуратури, це рішення суду оскарженню не підлягає, тому буде виконано в разі отриманні.

Національний банк повідомив, що не згоден із звинуваченнями в перевищенні повноважень головою НБУ при проведенні інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, і що в Нацбанк не надходили звернення від правоохоронних чи судових органів щодо дій регулятора або його керівництва на валютному ринку.