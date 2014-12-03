У Нацбанку підтвердили звільнення голови департаменту грошово-кредитної політики
12:05, 03 грудня 2014Фінанси
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Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова від 2 грудня звільнена з займаної посади за власним бажанням.
Олена Щербакова від 2 грудня звільнена з займаної посади за власним бажанням / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сторінці регулятора у мережі Facebook.
Згідно з повідомленням, у Нацбанку Щербакова працювала близько 20 років. Посаду директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики займала від січня 2011 року.
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Внаслідок цих процесів змінюється вертикаль управління в Нацбанку. Гонтарева також повідомила, що Нацбанк оголосив конкурс на посади двох заступників голови НБУ в рамках нової структури. Заповнити вакансії планують протягом місяця.
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