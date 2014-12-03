У Нацбанку підтвердили звільнення голови департаменту грошово-кредитної політики

Про це повідомляється на сторінці регулятора у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, у Нацбанку Щербакова працювала близько 20 років. Посаду директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики займала від січня 2011 року.

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Внаслідок цих процесів змінюється вертикаль управління в Нацбанку. Гонтарева також повідомила, що Нацбанк оголосив конкурс на посади двох заступників голови НБУ в рамках нової структури. Заповнити вакансії планують протягом місяця.