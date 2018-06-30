З 1 липня в Україні почнуть зникати дрібні монети (відео)

З 1 липня за відсутності монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок магазини зобов'язані будуть округлювати ціни.

Решту білими монетами українцям більше не даватимуть. З 1 липня магазини округлюватимуть гроші при розрахунках - це новація від Національного банку.

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Якщо ціна товару закінчується на одну, дві, три чи чотири копійки, її округлять у бік зменшення – до нуля, йдеться в сюжеті ТСН. Від п’яти до дев’яти копійок – це тепер 10.

Таким чином Нацбанк планує позбутися дрібних та незручних монет і заощадити на їхньому карбуванні 90 млн грн на рік.

Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок більше не виготовлятимуть, в ходу будуть тільки 10 і 50 копійок.

Втім, якщо ви назбирали мільйон по копійці не переймайтеся - поки дрібні монети геть не зникнуть з обіходу, крамниці і установи зобов'язані приймати монети всіх номіналів.