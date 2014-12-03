У Росії офіційні курси долара і євро зросли до нових максимумів

З 4 грудня 2014 року курс долара, встановлений ЦБ на рівні 54,3821 руб./$1, що більш ніж на 2,5 руб. перевищує попередній рекорд, зафіксований 2 грудня 2014 року, повідомляє РБК.

Офіційний курс євро зріс більш ніж на 4 крб. і вперше в історії піднявся вище 67 руб. З 4 грудня 2014 року курс євро встановлений ЦБ на рівні 67,2562 руб., що на 2,8 руб. вище попереднього максимуму, зафіксованого 2 грудня 2014 року.

Під час сьогоднішніх торгів на Московській біржі курс долара підвищувався до 54,909 руб., курс євро - до 67,9 руб. Обидва значення є максимальними за всю історію торгів.

Читайте такожРосія скотиться в рецесію вже на початку наступного року«ЦБ поки не поспішає на допомогу, хоча в понеділок він промацував ринок інтервенціями в межах $700 млн. Але це для ринку крапля в морі. Зараз в центрі уваги ринок нафти, на якому й досі немає впевненості, що найгірше позаду. У підсумку все це виливається в тиск на рубль», - зазначив аналітик Nordea Bank Дмитро Савченко.