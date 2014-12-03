Яценюк доручив запросити місію МВФ в Україну

Про це Яценюк сказав, відкриваючи перше засідання нового уряду.

«Я прошу міністра фінансів запросити місію МВФ - у нас сформовано уряд і наші партнери готові до переговорів», - сказав глава уряду.

Місія МВФ працювала в Україні з 11 по 25 листопада і висловила готовність продовжити дискусії відразу ж, як тільки буде сформовано новий уряд. 2 грудня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну.

Читайте такожУкраїна виплатила $88 мільйонів зовнішнього боргуНагадаємо, Міжнародний валютний фонд, місія якого працювала в Києві з 11 по 25 листопада, планує продовжити дискусії з українською владою після формування в Україні нового уряду, повідомили УНІАН у представництві Фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.

«Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві в період з 11 по 25 листопада. Місія провела початковий раунд технічних дискусій з представниками влади країни щодо поточної економічної ситуації, ефективності реалізації програми, підтримуваної фінансуванням від Фонду, а також політики влади, спрямованої на підтримку макроекономічної і фінансової стабільності та відновлення зростання. Планується, що дискусії будуть продовжені після того, як буде сформовано новий уряд України», - йдеться в заяві.