Нацбанк сьогодні продавав банкам долари по 15,19 грн

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,1855 грн за 1 долар», - сказано в повідомленні.

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За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 13,4 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,1693 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 2 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1070 грн/дол.

Регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

Від 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол., оскільки деякі банки розглядають ці аукціони регулятора як джерело задоволення попиту на іноземну валюту.