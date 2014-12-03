Євросоюз виділив Україні ще €500 млн макрофінансової допомоги

Європейська комісія виділила наступний транш макрофінансової допомоги Україні - в розмірі 500 млн євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила представник Єврокомісії Міна Андрєєва (Mina Andreeva).

„Сьогодні Європейська комісія виділила макрофінансову підтримку Україні у розмірі 500 млн євро. Вже було виділено 860 млн євро в рамках двох макрофінансових програм для України. Це дуже конкретний сигнал європейської відданості Україні та допомоги вирішити кризу”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро - до 1,6 млрд євро. У цілому пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро - від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро - від Європейського інвестиційного банку.

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У вересні тодішній президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявляв, що в жовтні ЄС може надати Україні ще 760 млн євро в рамках затвердженої макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,6 млрд євро, однак кошти так і не надійшли. За словами на той час міністра фінансів Олександра Шлапака, Україна очікує отримання коштів до кінця 2014 року.