Геть копійки: в Україні починають округляти ціни (відео)

Нацбанк прийняв рішення з 1 липня припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Підприємства торгівлі та сфери послуг з сьогоднішнього дня в разі відсутності дрібних монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок будуть округляти суму чека при готівкових розрахунках.

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Відповідне рішення Національного банку України набула чинності з 1 липня.

Зокрема, сума чека, який закінчується 1-4 копійки, буде округлятися в меншу сторону, 5-9 копійок у більшу сторону до найближчого суми, яка закінчується на 0 копійок.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 1 липня припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, а також вводить правила округлення загальної суми покупки за готівку в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.

У Нацбанку зазначають, що введення правил округлення загальної суми покупки для спрощення готівкових розрахунків у зв'язку з припиненням карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок не має призвести до порушень законодавства та застосування штрафних санкцій до бізнесу.