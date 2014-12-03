У російських банків заради порятунку рубля хочуть забрати трильйон бюджетних коштів

Вилучені кошти буде спрямовано на фінансування витрат федерального бюджету, які традиційно збільшуються в останньому місяці року, пише РБК із посиланням на повідомлення Мінфіну.

Мінфін і раніше наприкінці року забирав з банківських депозитів бюджетні кошти. «У 2013 році він скоротив обсяг своїх коштів із 1 трлн руб до 100 млрд руб», - нагадує головний економіст «ВТБ Капіталу» по Росії Володимир Количев. При цьому економіст зазначає, що минулого року Мінфін забирав свої кошти протягом двох місяців, у листопаді та грудні, а зараз має намір зробити це всього за 20 днів.

За словами Количева, зараз на депозитах у російських банках розміщено 1,120 млрд руб. бюджетних коштів. Таким чином, за два тижні банки можуть втратити 1,060 трлн руб. За словами економіста, російським банкам доведеться десь знайти таку ж суму, щоб замістити кошти Мінфіну. «Надати таку суму банкам може тільки Банк Росії. Але виникає питання, чи вистачить у кредитних організацій заставного забезпечення, і яку політику буде вести регулятор, що хотів обмежити надання рублів банкам, щоб припинити спекуляції з валютою», - зазначає Количев. За його словами, попит банків на рублі може призвести до зростання ставок на грошовому ринку.

Читайте такожНайбільший в Росії банк ВТБ заявляє про паніку в банківській системі країниЗ урахуванням останніх подій на валютному ринку дуже багато банків використовували значну частину своїх застав для залучення рублевих кредитів ЦБ і подальшої конвертації цих рублів у валюту, каже головний економіст БКС Володимир Тихомиров. Він вважає, що з урахуванням того ажіотажу, який спостерігається на валютному ринку, Банк Росії може зайняти жорсткішу позицію з надання ліквідності банкам, тобто не компенсуватиме банкам вилучені кошти Мінфіну. «Якщо ЦБ піде на це, то ми зможемо побачити суттєві рухи на валютному ринку, причому незалежно від ціни на нафту, просто тому, що рублів буде не вистачати в системі», - говорить Володимир Тихомиров.

За словами головного економіста «Ренесанс Капіталу» по Росії та СНД Олега Кузьміна, нестача рублевої ліквідності виникне, коли Мінфін забере гроші з депозитів у банках і якийсь час потримає у себе на рахунку, і лише потім витратить. «Мінфін не завжди одномоментно гасить депозити і витрачає кошти бюджету. В цей час рублеву ліквідність банкам повинен давати ЦБ. Враховуючи, що зараз ЦБ веде себе більш консервативно щодо надання рублевої ліквідності, її вартість може зрости, що може надати підтримку рублю», - говорить Кузьмін.

На Московській біржі долар зріс на 1,84%, до 53 руб., за даними на 17:22 мск, курс євро - на 1,99%, до 65,9 руб. На скільки рубль може зміцнитися щодо іноземних валют, коли Мінфін буде вилучати кошти з депозитів банків, експертам важко оцінити.

На початку листопада Банк Росії ввів тимчасові обмеження на надання рублевої ліквідності банкам, оскільки вона, за словами глави ЦБ Ельвіри Набіулліної, використовувалася банками не тільки для фінансування економіки, але для «гри» на валютному ринку. Тоді регулятор обмежив обсяги рублевої ліквідності в рамках операцій тижневого РЕПО.

На момент публікації матеріалу Банк Росії не відповів на питання РБК, чи готовий він буде замістити кошти Мінфіну, надавши більше 1 трлн руб. російським банкам.