Bloomberg назвав російську валюту найслабшою на пострадянському просторі

При цьому українська гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі.

Вперше за пів десятиліття російська валюта за перші шість місяців поточного року випробувала найсильніше падіння серед інших пострадянських країн.

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Про це повідомляє Liga.net з посиланням на аналітиків Bloomberg.

"За підрахунками експертів, рубль за останні півроку скоротився більш ніж на 8% по відношенню до долара, що більш ніж в два рази перевищує втрату будь-якої іншої валюти на пострадянському просторі", - йдеться в соо

"Головною причиною падіння національної валюти РФ називаються американські санкції. Західні санкції негативно позначаються на відносинах Москви з іноземними інвесторами, тому їх увага починає зміщуватися у напрямку інших пострадянських країн", - пояснює агентство.

У цьому списку лідерами стали національні валюти України, Грузії та Молдови.