Азарову не вдалося поновити виплату пенсії в Україні

15:08, 02 липня 2018
Фінанси
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Азарову не вдалося поновити виплату пенсії в Україні / фото УНІАН

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому у реєстрі судових рішень.

Заяву до Верховного суду Азаров подав майже рік тому, коли суди нижчих інстанцій також йому відмовили.

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Пенсію Азарова було заарештовано у січні 2016 року, однак Подільський суд Києва зобов'язав Пенсійний фонд поновити виплати втікачу. У жовтні того ж року Азарова позбавив пенсії вже Апеляційний суд. Відтоді прем'єр безуспішно намагається повернути собі виплати.

Нагадаємо, у квітні поточного року Азаров розповів, що живе у Москві на заощадження. 

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Теги: #Азаров#пенсія