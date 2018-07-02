Азарову не вдалося поновити виплату пенсії в Україні

Про це йдеться у відповідному рішенні Верховного суду.

Колишній прем'єр-міністр Україн Микола Азаров все ще не може повернути собі українську пенсію. Верховний суд не задовільнив його заяву.

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому у реєстрі судових рішень.

Заяву до Верховного суду Азаров подав майже рік тому, коли суди нижчих інстанцій також йому відмовили.

Читайте такожРозенко: пенсія Азарову нараховуватися не буде – суд лише відновив рахунок у банку

Пенсію Азарова було заарештовано у січні 2016 року, однак Подільський суд Києва зобов'язав Пенсійний фонд поновити виплати втікачу. У жовтні того ж року Азарова позбавив пенсії вже Апеляційний суд. Відтоді прем'єр безуспішно намагається повернути собі виплати.

Нагадаємо, у квітні поточного року Азаров розповів, що живе у Москві на заощадження.