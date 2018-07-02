Гройсман: на контрабанді заробляють «скажені гроші», які треба «вирвати з кишень і спрямувати до держбюджету»

Він підкреслив, що «схемники» через посилення боротьби з контрабандою будуть чинити опір і ініціювати інформаційні атаки.

«Схемники», що забезпечують нелегальне ввезення товарів в Україну, через посилення боротьби з контрабандою чинитимуть опір та ініціюватимуть інформаційні атаки.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Я не збираюся мовчки дивитися на безлад. Я відповідаю за державні інтереси. Хто на дорозі попадеться - чий кум, сват, брат - я публічно про це говоритиму. Розраховую на те, що керівники цих (силових - УНІАН) структур долучаться до того, щоб зупинити контрабандні потоки - це стосується всіх силових органів», - сказав прем'єр.

У прес службі відзначили, що глава уряду заявив про опір і підготовку «схемниками» інформаційних атак.

«Глава уряду наголосив, що через впроваджувані дії «схемники» чинитимуть опір і створюватимуть всілякі інформаційні атаки. Але кінцева мета боротьби - служити державі і «спокійно дивитися в очі українського воїна на передовій або пенсіонеру», - йдеться в повідомленні.

Гройсман наголосив, що на контрабанді заробляють «шалені гроші», які потрібно «вирвати з кишень контрабандистів і спрямувати до державного бюджету».

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити до бюджету близько 100 млрд грн.