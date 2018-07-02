Залишки грошей на рахунку Держказначейства за місяць скоротилися на 20%

У порівнянні з показником минулого року залишок на рахунку скоротився в 5,6 раза.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 липня 2018 року становив 9,388 млрд грн, що майже на 20% менше за показник на початок червня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на 1 липня 2017 року залишок коштів на єдиному рахунку скоротився в 5,6 раза.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 раза нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.