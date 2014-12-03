Нацбанк сьогодні знову знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 3 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1518.5623 грн (з 14.00 2 грудня - 1510.6043);

100 євро - 1886.6618 (з 14.00 2 грудня - 1883.5725);

10 російських рублів - 2.9912 (з 14.00 2 грудня - 2.9158).

Читайте такожУ Росії офіційні курси долара і євро зросли до нових максимумівЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1855 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 13,4 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,1693 грн/дол.