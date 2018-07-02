«Лото-Забава»: у Києві виграно 1 000 000 гривень

1 липня під час розіграшу 986-го тиражу «Лото-Забава» була зафіксована поява п’ятнадцятого мільйонера цього року та 294-го щасливчика у низці мільйонерів «Лото-Забава».

На початку розіграшу першою кулькою, що випала з великого лототрону, стала кулька №36, а отже, розіграш 1 000 000 гривень у 986-му тиражі був гарантований.

Таким чином, щасливчик, який закреслив три лінії з двома пільговими підковками, виграв не 200 тис. гривень, а один мільйон. Виграшний білет № 0037858 був придбаний у Києві у «ЛОТО маркеті» на проспекті Маяковського, 75/2.

Переможець запрошується до «Клубу Мільйонерів «М.С.Л.», членство у якому надає свої корисні переваги.

Окрім того, оператор державних лотерей «М.С.Л.» пропонує переможцю взяти участь у спеціальній святковій VIP-програмі - «Два дні з життя мільйонера», розрахованій на двох осіб: переможця та його супутницю або супутника. У рамках програми новоспеченому мільйонеру пропонується поринути у світ солодкого життя у стилі luxury та провести незабутній уїк-енд.

Кульмінаційною подією двох днів стане участь у недільному прямому ефірі «Лото-Забава», де улюбленця Фортуни особисто привітають ведучі - Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк, й урочисто вручать почесному гостю символічний чек на 1 000 000 гривень.

Нагадаємо, протягом 16-17 червня 2018 року свій святковий уїк-енд у Києві провів почесний учасник «Клубу Мільйонерів «М.С.Л.» - Олександр Древаль разом зі своєю донькою Вірою.

У рамках ексклюзивної програми «Два дні з життя мільйонера» на гостей очікували безліч розваг: білосніжний лімузин, відвідування столичних ресторанів, відпочинок у SPA-салоні, а також приватна екскурсія Києво-Печерською Лаврою з відвідуванням печер. А справжньою вишенькою на торті стала поїздка до славнозвісного Межигір’я.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця тиражу та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.