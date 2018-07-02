Пенсії в Україні можна підвищити на 10-15% - Європейська Бізнес Асоціація

У ЄБА відзначили, що в разі незмінності чинної системи через 30 років при виході на пенсію громадяни будуть в середньому втрачати 82% доходу.

Впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, яке може статися з 1 січня 2019 року, дозволить підвищити пенсійні виплати на 10-15%.

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Про це повідомляється на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

«За оцінкою експертів Європейської Бізнес Асоціації, коефіцієнт заміщення пенсією втраченого доходу буде постійно знижуватися з сьогоднішніх 32% до 18% протягом наступних 30 років. Це майже вдвічі менше, ніж передбачено конвенціями Міжнародної організації праці. У той же час, за підрахунками представників бізнесу, за рахунок накопичувальної пенсійної системи можна буде збільшити пенсійні виплати на 10-15%», - йдеться в повідомленні.

В ЄБА зазначають, що бізнес-спільнота підтримує законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України для впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування», який передбачає кращі світові практики і адаптацію до українських реалій.

Зокрема, для кожної працевлаштованої людини до 35 років обов'язково створюється власний накопичувальний рахунок, після 35 років - за вибором працівника. Система передбачає прогресивну шкалу відрахувань від 2% до 7%. Кошти будуть надходити на індивідуальні пенсійні рахунки, розпоряджатися якими будуть недержавні пенсійні фонди.

«Витрати на впровадження даної системи є мінімальними, оскільки за основу береться наявна матеріальна і технічна база (ПФУ, НПФ, адміністратори НПФ, аудитори тощо). Державний пенсійний фонд буде тільки адміністратором коштів, фактичне управління ними здійснюватимуть недержавні пенсійні фонди. Це забезпечить державно-приватне партнерство», - відзначають в ЄБА.

Як повідомляв УНІАН, уряд України розробив дорожню карту, яка дозволить після прийняття реформи солідарної системи пенсійного забезпечення перейти до формування накопичувальної системи. В рамках цієї системи кожен українець відраховуватиме частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок і надалі отримуватиме пенсію і з солідарного, і з накопичувального рівнів.

За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення, яку планується з 1 січня 2019 року, не призведе до збільшення розміру податків ні для працівників, ні для їх роботодавців.

У Мінсоцполітики раніше відзначали, що в перший рік функціонування накопичувального рівня пенсійної системи його учасниками можуть стати 4,6 млн осіб.

Світовий банк вважає запровадження накопичувального рівня пенсійної системи в Україні з 2019 року нереалістичним.