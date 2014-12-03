Вчора банки отримали майже 1,5 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 11 банкам строком на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,608 млрд грн 11 банкам під 7,5% річних на один день, на 500 млн грн 2 банкам на 7 днів під 11% річних, на 193 млн грн 3 банкам на 14 днів під 11,5% річних, 1 банку на 100 млн грн на 28 днів під 12% річних, 2 банкам на 28 млн грн під 7,98% річних на 85 днів.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 7,869 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 16,6%, у т. ч. за кредитами овернайт - 15,5% річних.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк залишив ставку рефінансування на колишньому рівні.

Також повідомлялося, що Нацбанк 1 грудня надав банкам рефінансування на суму 483 млн грн і продав депозитні сертифікати на 5,324 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 8,925 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 14,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,1% річних.