Гройсман: людей перетримали на «мінімалці», але питання вимагає «розмови мовою цифр»

За його словами, уряд ініціює підвищення мінімальної зарплати одразу після формування економічного підґрунтя.

Кабінет міністрів України ініціює підвищення мінімальної заробітної плати в країні одразу після формування економічного підґрунтя.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Це дуже чутливе питання. Ви знаєте, що я є ініціатором і прихильником підвищення заробітної плати в Україні. Взагалі вважаю, що людей перетримали на мінімальній зарплаті, і це величезна проблема. Щойно економіка нам дозволить, обов'язково піднімемо», - сказав очільник уряду.

«Коли мінімалка була 1450 грн, я взяв на себе відповідальність і підняв її до 3200 грн, а згодом і до 3723 грн. Коли я це робив, багато політиків і експертів мене критикували. Тепер навпаки! Тому щойно з'явиться можливість рухатися далі, я зроблю крок», - заявив прем'єр.

Він зазначив, що підвищення мінімальної зарплати призводить до зростання витрат у державному секторі.

«Для підвищення зарплат у державному секторі потрібно перебалансувати сам бюджет. Це також навантаження для невеликих підприємств. Тут необхідно розмовляти мовою цифр», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк оцінив підвищення «мінімалки» з квітня 2018 року в 13 млрд гривень додаткових витрат держбюджету. За його словами, якщо врахувати підвищення тарифного розгляду, додаткова потреба у видатках на 2018 рік становила б 30 млрд гривень. За словами екс-міністра, поки що передумов для підвищення мінімальної зарплати немає.

Виконувачка обов’язків голови Мінфіну Оксана Маркарова допускає можливість підвищення мінімальної зарплати в разі виконання бюджету на 2018 рік, а віце-прем'єр Павло Розенко висловив упевненість у її підвищенні до 4200 грн вже цього року.

У 2017 році мінімальна зарплата в Україні зросла вдвічі - до 3200 грн, у 2018 році - до 3723 грн.