Депутати з коаліції пропонують скасувати ПДВ-рахунки

Про це сказано у проекті закону, зареєстрованому на сайті парламенту.

«Захист інтересів платників податків та створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій», - так пояснили цілі і завдання у пояснювальній записці автори законопроекту: Оксана Продан, Ольга Белькова, Наталія Агафонова та Ніна Южаніна від "Блоку Петра Порошенка", Олександр Кірш та Наталія Кацер-Бучковська від «Народного фронту», Андрій Журжій від «Самопомочі», Олександра Кужель від «Батьківщини» та Віктор Галасюк від Радикальної партії.

На думку народних депутатів, введення ПДВ-рахунків має підвищити ефективність контролю над нарахуванням та сплатою одного з найбільш корупційних і скандальних податків - ПДВ, а також ліквідувати всілякі махінації з ним. Однак недостатнє громадське обговорення норм закону, а також відсутність міжнародних практик робить неможливою оцінку ризиків та ефективності ПДВ-рахунків.

Читайте такожВ українських судах розглядають більше тисячі справ щодо сплати ПДВ на 8,1 млрд гривень

Крім того, автори документа вказують на можливі негативні наслідки запровадження електронного адміністрування ПДВ для підприємств. Зокрема, вони відзначають ризик постійного вилучення обігових коштів суб'єктів господарювання, що може призвести до їх банкрутства. Також депутати звертають увагу на проблему значних додаткових трудових і технічних ресурсів для реалізації механізму електронного адміністрування ПДВ і вказують на високу ймовірність зупинок або збої в електронній системі.

«Враховуючи це, а також те, що система буде повністю базуватися на використанні мережі Інтернет, будь-які зупинки або збої в роботі цих систем призведуть до дестабілізації роботи підприємства, безпідставного застосування до платника податків штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, несвоєчасної сплати податку в бюджет», - наголошується в пояснювальній записці.

Читайте такожМайбутня коаліція хоче скасувати ПДВ-рахунки і встановити терміни відшкодування ПДВ

Читайте такожсклав близько 70 млрд грн

Верховна Рада прийняла закон 31 липня. Згідно із законом, платникам податків будуть автоматично відкриті рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у банку, який обере Кабінет міністрів. Надалі банк повинен на вимогу ДФС автоматично списувати з рахунків необхідні суми.

У Міністерстві фінансів України зазначали, що норму про введення ПДВ-рахунків підтримує ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд, виконання програми співробітництва з яким є запорукою продовження кредитування економіки України з боку фонду.

Представники ділових кіл досить неоднозначно відгукувалися про цей закон, стверджуючи, що його введення вимиватиме обігові кошти підприємств і посилить падіння у багатьох галузях.

Введення ПДВ-рахунків стало одним із дискусійних питань під час підготовки коаліційної угоди в новому парламенті.