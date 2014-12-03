Гривня знизилася на міжбанку до 15,60 за долар
17:25, 03 грудня 2014Фінанси
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У середу, 3 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилася на рівні 15,25/15,60 грн/дол. проти 15,16/15,51 на вчорашньому закритті.
Гривня на міжбанку сьогодні знизилася до 15,60 грн/дол. / Фото УНІАН
Про це повідомляє УкрДилінг.
Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 18,7834/19,2114 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2852/0,2921 грн/рубль.
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