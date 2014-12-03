Гривня знизилася на міжбанку до 15,60 за долар

У середу, 3 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилася на рівні 15,25/15,60 грн/дол. проти 15,16/15,51 на вчорашньому закритті.

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