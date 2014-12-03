Українці в цьому році заплатили податків на 5% більше

Про це повідомила під час брифінгу новий міністр фінансів України Наталія Яресько.

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«У цей непростий час українська економіка продовжувала давати податкові надходження і фінансувати соціальні виплати, у цьому році податкові надходження зросли на 5%», - сказала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські підприємства заборгували бюджету понад 34 млрд гривень податків.