Українці в цьому році заплатили податків на 5% більше

17:49, 03 грудня 2014
Фінанси
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Податкові надходження у державний бюджет України у поточному році зросли на 5%.

Фото УНИАН

Про це повідомила під час брифінгу новий міністр фінансів України Наталія Яресько.

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«У цей непростий час українська економіка продовжувала давати податкові надходження і фінансувати соціальні виплати, у цьому році податкові надходження зросли на 5%», - сказала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські підприємства заборгували бюджету понад 34 млрд гривень податків.

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