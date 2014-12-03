Банк Росії перед виступом Путіна вирішив урятувати рубль від обвалу

Рубль торгувався в плюсі увечері середи, різко відновившись удень завдяки черговим раптовим інтервенціям Центробанку, за рахунок чого валютний курс відійшов від психологічних позначок 55 рублів за долар і 68 євро, де ринок опинився, реагуючи на значне погіршення макропрогнозу і дешеву нафту, повідомляє Reuters.

Учасники ринку в масі своїй були готові до виходу ЦБ на валютний ринок, а серед аргументів називалося також і можливе небажання надмірно псувати новинний фон новими антирекордами рубля і плутати карти президенту РФ Володимиру Путіну перед завтрашнім зверненням до Федеральних зборів.

На 17.45 за київським часом пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 53,72, що на 0,25 відсотка нижче попереднього закриття, а раніше долар падав на сесійний мінімум 52,75 рубля.

Євро до цього часу втратив 0,7 відсотка, знизившись до 66,13 рубля, а ще раніше відзначившись на 65,15.

Бівалютний кошик оцінюється в 59,29 рубля, на 34 копійки нижче попереднього закриття.

На початку торгів обидві валюти оновили історичні піки, 54,91 і 67,90 відповідно, а бівалютний кошик - 60,76.

"Зараз уже немає жодних сумнівів, що на ринку оперував Центральний банк - стиль дій майже не відрізнявся від виходу на ринок у понеділок", - сказав Павло Демещик із банку "ІНГ Євразія".

Регулятор у середу міг вийти на ринок уперше о 12.50 мск, і вже через пару хвилин курс долара змінився на три з половиною відсотки, потім інтервенційні продажі кілька разів повторювалися, за оцінкою учасників ринку, одночасно йшла реакція і на корпоративні грошові потоки різної інтенсивності.

Читайте такожУ російських банків заради порятунку рубля хочуть забрати трильйон бюджетних коштівПопереднього разу ЦБ провів інтервенції в понеділок, також раптово продавши $700 мільйонів у відповідь на семивідсоткове внутрішньоденне падіння рубля.

"Це, безсумнівно, ЦБ продає - питання, якими обсягами він обмежиться. На мою думку, щоб збити спекулятивну атаку на рубль, Центробанку треба продати $5-6-7 мільярдів", - сказав дилер великого західного банку.

Отримати коментар ЦБР поки не вдалося. Дані про інтервенції Центробанку, якщо вони мали місце в середу, будуть опубліковані у п'ятницю вранці.

Центробанк 10 листопада скасував плаваючий коридор і регулярні інтервенції, але залишив собі право на раптові.

Ранковий висхідний рух валюти ослаб біля психологічної позначки 55 рублів за долар, оскільки сформувалася думка, що ЦБ буде її захищати, тим більше, що підтвердилися понеділкові інтервенції Центробанку.

"Люди бояться ЦБ і не стали виносити валюту вище, більше того, могли набрати валютний "шорт" поблизу психологічних рівнів у надії на можливість інтервенцій", - пояснив загасання ранкової висхідної динаміки валюти ще до виходу регулятора на ринок дилер великого російського банку.

Рубль із минулого четверга щодня оновлював дно після рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, що призвело до падіння нафтових котирувань на п'ятирічні мінімуми.

Зараз барель Brent оцінюється в $70,74, WTI - на $67,37.

Читайте такожРосія не може врятувати рубль, поки дешевшає нафта - The GuardianДодатковий тиск на рубль мав представлений у вівторок оновлений макроекономічний прогноз Мінекономіки, де передбачається падіння ВВП у 2015 році на 0,8 відсотка, тоді як раніше прогнозувалося зростання на 1,2 відсотка. Прогноз середньорічної ціни на нафту Urals в 2015 році знижено до $80 за барель із $100, курсу рубля - до 49,0 за долар із 37,7.

"Виходячи з прогнозу МЕР, рівноважна рублева ціна бареля нафти наступного року становитиме в середньому 3.960 рублів за барель, виходячи з якої при поточній ціні нафти на рівні $70 за барель курс долара буде прагнути до позначки 56,6 рубля", - вважає Олексій Єгоров із "Промсвязьбанка".

Свою роль у тиску на рубль може грати і посилення фізичного попиту на валюту з початком грудня - місяця, за який корпораціям і банкам треба виплатити понад $33 мільярдів зовнішніх позик і відсотків за ними в умовах закритих через санкції західних ринків капіталу.

Петро Неймишев із банку "Открытие" скептично ставиться до поточних кроків ЦБ щодо стримування падіння рубля. "Якщо ЦБ не зробить жодних дій обмежувального характеру, наприклад, у питанні видачі рублевої ліквідності під валюту або посилення контролю над небанківським сектором, де йде нарощування довгих валютних позицій, то валюта на ринку буде зростати і зростати", - вважає він.

Центробанк надає зараз рублі в рамках операції "валютний своп", обмежуючись еквівалентом $2 мільярдів, увівши цей ліміт зокрема і для боротьби зі спекуляціями проти російської валюти.