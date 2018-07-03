Рада сьогодні планує розглянути законопроекти про Нацбюро фінансової безпеки (наживо)

10:23, 03 липня 2018
Фінанси
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Також передбачається розглянути ще низку економічних законопроектів / фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, також у сьогоднішньому порядку денному засідання парламенту передбачено низку проектів законів щодо захисту прав дітей та інформаційної політики.

Крім того, депутати мають розглянути питання про перейменування населених пунктів та зміни в адміністративно-територіальному устрої кількох областей.

Також депутати розглядатимуть ряд законопроектів для включення їх до порядку денного сесії, серед яких Антикорупційна стратегія на 2018-2020 роки.

Крім того, передбачається розглянути ще низку економічних законопроектів, зокрема, про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

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Теги: #Верховна Рада#економіка#фінанси