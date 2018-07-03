РФ вночі затримала два судна біля берегів України в Азовському морі

Судна були затримані в ніч з 2 на 3 липня майже в одній точці на південь від Бердянська.

В ніч з 2 на 3 липня 2018 майже в одній точці на південь від Бердянська кораблем берегової охорони ФСБ РФ затримані 2 судна, що йшли до та з Маріуполя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проекту «Майдан Закордонних Справ» Андрій Клименко.

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За його даними, вчора, орієнтовно о 20:30 на відстані 12 морських миль (22 км) на південь від Бердянської коси (46°25'59" N 36°45'52" E), береговою охороною ФСБ РФ затриманий турецький суховантаж HALISDEMIR (IMO: 9517331), що йшов з Маріуполя до Туркелі (Туреччина). Затримка тривала дві години – з 20:30 до 22:30.

Сьогодні вночі, орієнтовно о 00:30, на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси (46°28'06" N 36°50'34" E), береговою охороною ФСБ РФ затриманий турецький суховантаж NAZLIM (IMO: 7802122), що йшов до Маріуполя. Затримка тривала 3 години – з 00:30 до 03:30.

«Якщо МЗС України оперативно додасть ці факти до "морського" позову України в міжнародний суд, то через рік-два їх туди додадуть, а років через 5 розглянуть...», – прогнозує експерт.