Понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном – Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики зазначили, що в сезонній трудовій міграції беруть участь до 9 млн українців.

Більш як 3,2 млн українців працюють за кордоном на постійній основі.

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Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева на презентації проекту збільшення інклюзивності ринку праці в Києві.

«Постійно за кордоном працюють понад 3 мільйони 200 тисяч українських громадян», - сказав він.

За його словами, у сезонної трудової міграції беруть участь до 9 млн українців.

При цьому Рева зазначив, що підвищення ефективності ринку праці передбачає забезпечення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, детінізацію зайнятості та зниження рівня безробіття серед молоді.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман вважає за можливе за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

За словами Гройсмана, основним завданням уряду в боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат і якості робочих місць.

За даними Держстату, близько 36% українських трудових мігрантів займаються роботою, що не вимагає кваліфікації. Водночас 26,8% трудових мігрантів працюють за кордоном відповідно до одержаної кваліфікації, а майже 30% працюють не за фахом.