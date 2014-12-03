У Росії хочуть заборонити аудит компаніям із "країн-агресорів"

У Держдуму сьогодні внесений законопроект, що закріплює поняття «країна-агресор», пишуть "Ведомости".

Під такою розуміють іноземну державу, що вводить санкції проти Росії, а також її громадян та юросіб. Автори ініціативи - єдинороси Євген Федоров і Антон Романов, а також Сергій Катасонов (ЛДПР).

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Згідно з документом, іноземним юридичним і фізичним особам, зареєстрованим у «країні-агресорі», а також російським юридичним особам, афілійованим або залежним від таких іноземних осіб, на території Росії буде заборонено аудит, надання юридичних та інших консультаційних послуг. Право формувати такий список пропонують надати уряду «протягом 30 днів від дати прийняття санкцій».

«Метою розробки проекту закону є створення правових основ для забезпечення економічного суверенітету РФ і сталого розвитку російської економіки шляхом формування системи державних гарантій і заходів захисту національної економіки, а також забезпечення збереження конфіденційності інформації бухгалтерської та фінансової документації провідних російських організацій і захисту державної таємниці», - сказано у супровідних документах.

Раніше УНІАН повідомляв, що заборона аудиту банків іноземними компаніями на тлі падіння рейтингів завдасть репутаційної шкоди саме російським банкам.