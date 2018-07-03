Можуть посадити на 2 роки: в Україні посилили покарання за несплату аліментів

Рада, зокрема, впровадила автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів.

Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяється автоматизований арешт коштів особи, що має аліментну заборгованість, у рамках виконавчих провадженнях про стягнення аліментів.

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Як передає кореспондент УНІАН, за закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання (реєстраційний номер 8296) проголосували 230 народних депутатів із 347, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що автоматизована система виконавчого провадження забезпечує автоматизований арешт коштів боржника за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України за погодженням з Національним банком України.

Визначається, що той із батьків, з яким проживає дитина, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця для лікування, навчання, участі дитини в культурно-наукових, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку за кордоном, у тому числі, у складі організованої групи дітей та у разі, якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов'язки.

Водночас, виїзд на термін до одного місяця та більше можливий у разі, зокрема, наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів.

Також законом передбачено, що у разі звернення боржника щодо перереєстрації або зняття з обліку транспортного засобу для його продажу органи Міністерства внутрішніх справ зобов’язані відмовити в реєстрації та повідомити про це відповідному органу виконавчої служби.

У разі відкриття або закриття рахунку фізичної особи банк зобов’язаний перевірити наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

Якщо вона є у цьому реєстрі, то банк зобов’язаний у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у реєстрі орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Встановлюється, що несплата понад 3 місяці аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку та низку інших захворювань, тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт тягне за собою адміністративний арешт строком до 10 діб.

Злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт карається позбавленням волі на строк до 2-х років.

Також встановлюється, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

У разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення про встановлення побачення з дитиною державний виконавець складає акт, виносить постанову про накладення на боржника штрафу в подвійному розмірі, надсилає до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення, звертається з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України до суду за місцем знаходження органу державної виконавчої служби, виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортним засобом та вживає інші заходи примусового виконання рішення.

Цей закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім низки положень, які набирають чинності через 30 днів із дня опублікування у газеті "Голос України" повідомлення Державної судової адміністрації України про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів.