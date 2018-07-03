Рада скасувала оподаткування аліментів від нерезидентів

Крім того, до податкової знижки вносяться кошти, витрачені на освіту дітей в Україні.

Верховна Рада ухвалила закон, яким скасовується включення аліментів від нерезидентів до оподатковуваного доходу.

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За ухвалення відповідного законопроекту (№8295) про внесення змін до статті 165 та 166 Податкового кодексу України проголосували 235 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект розроблено з метою вилучення з Податкового кодексу норми щодо включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходів у вигляді аліментів від нерезидента, а також включення до податкової знижки суми коштів, сплачених платником податку на доходи фізичних осіб на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/і члена його сім'ї першого ступеня споріднення.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня цього року Верховна Рада в першому читанні підтримала скасування включення аліментів від нерезидентів до оподатковуваного доходу платника податку.