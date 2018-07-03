Парламент прийняв закон про відновлення кредитування

Ухвалення даного закону забезпечить розв’язання проблемних питань, які створюють системні перешкоди для відновлення кредитування національної економіки.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування».

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За ухвалення відповідного законопроекту у другому читанні проголосували 239 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з повідомленням Національного банку України, ухвалення даного закону №6027-д забезпечить розв’язання проблемних питань, які створюють системні перешкоди для відновлення кредитування національної економіки і призводять до додаткових ризиків діяльності національних та іноземних інвесторів.

«В умовах захищеності прав кредиторів банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це, безумовно, сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту, зниженню вартості кредитних ресурсів і, відповідно, полегшенню доступу суб'єктів господарювання та фізичних осіб до користування банківськими продуктами», - йдеться в повідомленні.

У НБУ відзначили, що повноцінне відновлення кредитування блокується низкою прогалин в чинному законодавстві України, які знижують ефективність діяльності банківського сектора країни. На думку Нацбанку, до них належать, зокрема, непрацюючий формальний інститут поруки, складний і ризикований механізм визначення змінюваної відсоткової ставки, недосконалість інструментів позасудового врегулювання, комплекс норм, які несуть ризики виведення застави всупереч обов'язкам за договором кредитування.

У НБУ відзначають, що цей закон покликаний ліквідувати існуючі законодавчі прогалини.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2018 року Верховна Рада підтримала даний законопроект у першому читанні. Присутній тоді на засіданні парламенту голова Нацбанку Яків Смолій зазначив, що ухвалення законопроекту дозволить вирішити проблеми, які створюють перешкоди для кредитування.