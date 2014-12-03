Глава Мінфіну очікує зростання економіки України з 2016 року

Новопризначенаочільниця Міністерства фінансів України Наталія Яресько прогнозує відновлення економічного зростання країни вже у 2016 році, повідомила вона журналістам на брифінгу.

"Ми працюватимемо над тим, щоб відновити економічне зростання до 2016 року, щоб у 2016 році у нас вже було зростання", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у третьому кварталі 2014 року (у постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя) порівняно з третім кварталом 2013 року прискорилося до 5,1%.

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