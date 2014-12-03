У ЄС заявили, що виділені €500 млн мають піти на реформи для підвищення добробуту українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі в інтерв'ю українським журналістам, коментуючи факт виділення Європейським Союзом Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

"Наш фінансовий внесок не тільки для фінансових потреб, але й також призначений підтримати важливі програми ще більш необхідних реформ. Ми переконані, що ці реформи не просто необхідні, а навіть життєво необхідні, якщо ми хочемо, щоб Україна створила умови для стійкого добробуту всіх українців", - заявив єврокомісар.

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Відповідаючи на запитання УНІАН стосовно того, як саме мають бути використані ці фінанси українською стороною, Московісі назвав декілька пріоритетів. "Пріорітети (це не умови, але пріоритети) повинні бути надані посиленню державного фінансування, управлінню, інституційним рамкам, боротьбі з корупцією, реструктуризації енергетичного сектору, фінансовому сектору, і, нарешті, торгівлі та податкам", - перерахував він.

При цьому Московісі зазначив, що той факт, що ЄС виділив Україні 500 млн євро, демонструє, що Європа "виконує свої зобов'язання, проявляє солідарність з Україною, тому що ми на її боці". "Ми хочемо демократії та добробуту в Україні і хочемо цьому сприяти, надаючи важливу фінансову підтримку в час надзвичайної економічної та соціальної кризи в Україні", - наголосив єврокомісар.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Європейська комісія виділила наступний транш макрофінансової допомоги Україні - в розмірі 500 млн євро.

„Сьогодні Європейська комісія виділила макрофінансову підтримку Україні у розмірі 500 млн євро. Вже було виділено 860 млн євро в рамках двох макрофінансових програм для України. Це дуже конкретний сигнал європейської відданості Україні та допомоги вирішити кризу”, - сказала представник Єврокомісії Міна Андрєєва.