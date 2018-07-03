Порошенко заробив більше мільйона на відсотках у своєму банку

Згідно з декларацією за 2017 рік, загальна сума доходів президента становила 16,3 млн грн.

Президент України Петро Порошенко отримав понад 1 млн грн відсоткового доходу у «Міжнародному інвестиційному банку».

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Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни майнового стану в електронній декларації президента.

Зокрема, 2 липня Порошенко задекларував чотири суми доходу від банківських вкладів: двічі по 105,310 тис. грн, 298,378 тис. грн і 559,459 тис. грн, що сумарно становить 1,068 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з декларацією за 2017 рік, загальна сума доходів президента становить 16,3 млн грн, з яких 15,8 млн грн становлять відсотки за депозитами.

«Міжнародний інвестиційний банк» працює на ринку України з 2008 року, ключовим власником банку є Петро Порошенко.