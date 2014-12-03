Доходи держбюджету України за 11 місяців зросли до 302 млрд гривень

Доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень-листопад становили 381,8 млрд грн, що на 4,5 млрд грн (1,2%) більше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби України (ДФС).

При цьому доходи державного бюджету за 11 місяців становили 301,9 млрд грн, що на 8,3 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року.

У розрізі основних платежів, за інформацією ДФС, приріст забезпечили надходження з податку на доходи фізичних осіб (зростання обсягу платежів становило 57,7%, або 3 873,1 млн грн), із ПДВ з імпортованих товарів (7,1%, або 6 310,4 млн грн), із ПДВ із вироблених в Україні товарів (20%, або 5 129,9 млн грн), зі зборів за користування надрами (27,1%, або 3 231,6 млн грн), з акцизів вироблених в Україні підакцизних товарів (4,3%, або 954,8 млн грн), з ренти за транзит газу (53,9%, або 407,4 млн грн), із акцизів на імпорт підакцизних товарів (19,9%, або 388,1 млн грн), зі збору за радіочастоти (44,7%, або 375,5 млн грн), за експортними митами (майже в 3 рази, або на 124,6 млн грн).

Читайте такожУкраїнські підприємства заборгували бюджету понад 34 млрд гривень податків«У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів із податку на прибуток підприємств (101,5%), експортного мита (266,8%), цільової надбавки до діючого тарифу на газ (105,2%), на електричну й теплову енергію (102,1%), з рентної плати за транспортування газу (109,8%)», - повідомили в ДФС.

Як повідомляв УНІАН, у Держказначействі вважають, що недонадходження до загального фонду держбюджету за 11 місяців становили 26,7 млрд грн.

За даними ДФС, доходи зведеного бюджету за 10 місяців становили 344 млрд грн, що на 3,7 млрд грн (1,1%) більше аналогічного періоду минулого року.