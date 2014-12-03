Мінекономрозвитку подасть до ВР 16 законів для отримання $500 млн від Світового банку - Абромавічус

Мінекономрозвитку подасть на розгляд парламенту 16 законів, які дадуть можливість отримати 500 млн дол. від Світового банку, заявив на брифінгу в Києві новий міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавічус.

«Ми плануємо внести до парламенту 16 законів, що дають можливість отримати фінансування у розмірі 500 млн дол. від Світового банку», - заявив він.

Міністр зазначив, що під його керівництвом Мінекономрозвитку планує до кінця року запустити реформу управління державними підприємствами для підвищення їх ефективності, а також розробити законопроекти з дерегулювання економіки.

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«Мене здивувала кількість освічених людей у міністерстві, які були розчаровані повільними темпами реформ», - сказав Абромавічус.

Також міністр економічного розвитку та торгівлі зазначив, що отримав багато привітань у зв'язку зі своїм призначенням, у тому числі й від своїх колишніх колег по інвестиційному бізнесу з Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 грудня затвердила склад Кабінету міністрів. «За» відповідну постанову проголосували 288 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі (при необхідних 226).